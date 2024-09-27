ПСБ открыл флагманский офис в Мариуполе

В Мариуполе после масштабной реконструкции открылось флагманское отделение ПСБ. В отделении есть большой кассовый узел, предусмотрен ипотечный центр, несколько банкоматных зон, в том числе с круглосуточным доступом.

Здесь можно оформить любые виды кредитов и карт, открыть вклады и счета, зарегистрировать бизнес и получить электронную подпись. Все виды услуг доступны как юридическим, так и физическим лицам.

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