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27 сентября, 13:30

Экономика

ПСБ открыл флагманский офис в Мариуполе

ПСБ открыл флагманский офис в Мариуполе

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В Мариуполе после масштабной реконструкции открылось флагманское отделение ПСБ. В отделении есть большой кассовый узел, предусмотрен ипотечный центр, несколько банкоматных зон, в том числе с круглосуточным доступом.

Здесь можно оформить любые виды кредитов и карт, открыть вклады и счета, зарегистрировать бизнес и получить электронную подпись. Все виды услуг доступны как юридическим, так и физическим лицам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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