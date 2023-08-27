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Экономика

Тысячи торговых точек и заведений открыли возле новых станций БКЛ

Тысячи торговых точек и заведений открыли возле новых станций БКЛ

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Тысячи торговых точек и заведений открылись возле новых станций БКЛ. В ближайшие годы новые рабочие места получат еще 400 тысяч жителей столицы.

Так, в июле спрос на покупку помещений свободного назначения в районах, соединенных станциями Большой кольцевой линии, вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Торговыми площадями стали интересоваться на 38% чаще, а офисами на 37%.

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