Закрытые бутики люксовых брендов продолжают работать в Москве

В центре Москвы, несмотря на формальное закрытие, бутики премиальных брендов продолжают работать. В таких магазинах, как Louis Vuitton и Prada, сотрудники обновляют витрины, поддерживают чистоту и следят за состоянием коллекций.

Для постоянных клиентов предусмотрен специальный доступ через "черный вход". В одном из таких магазинов журналистам удалось пообщаться с сотрудниками, которые подтвердили, что принимают только заранее приглашенных покупателей.

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