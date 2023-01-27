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27 января, 23:00

Экономика

Компании Xiaomi и Honor начали наращивать активность на рынке России

Компании Xiaomi и Honor начали наращивать активность на рынке России

Xiaomi и Honor начали наращивать активность в России

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Китайские производители техники и смартфонов Xiaomi и Honor задумались о продвижении брендов в России. Компании уже начали набирать специалистов по логистике и поставкам. Об этом сообщила газета "Известия".

Так, на рекрутинговых сайтах с 30 декабря стали появляться вакансии специалистов по логистике, дистрибуции и рекламе в указанных компаниях. По мнению экспертов, компании хотят полноценно вернуться на российский рынок и потеснить других производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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