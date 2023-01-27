12:00Экономика
Xiaomi и Honor начали возобновлять деятельность в России – СМИ
Китайские производители техники и смартфонов Xiaomi Honor задумались о продвижении брендов в России. Компании уже начали набирать специалистов по логистике и поставкам. Об этом сообщила газета "Известия".
Так, на рекрутинговых сайтах с 30 декабря стали появляться вакансии специалистов по логистике, дистрибуции и рекламе в указанных компаниях. Специалисты считают, что это свидетельствует о планах брендов полностью вернуться на российский рынок и работать на нем напрямую, а не через сторонние организации.
Чем бренды хотят привлечь покупателей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.