Американский автопроизводитель Ford покинул рынок РФ, продав активы совместному предприятию "Соллерс". Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В заявлении уточнили, что акции будут переданы предприятию "Соллерс форд" по номинальной стоимости. При этом Ford имеет право на обратный выкуп активов в течение 5 лет, если сочтет, что ситуация в мире изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.