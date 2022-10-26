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26 октября, 19:30

Экономика

Ford покинул рынок РФ, продав активы совместному предприятию "Соллерс"

Ford покинул рынок РФ, продав активы совместному предприятию "Соллерс"

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Американский автопроизводитель Ford покинул рынок РФ, продав активы совместному предприятию "Соллерс". Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В заявлении уточнили, что акции будут переданы предприятию "Соллерс форд" по номинальной стоимости. При этом Ford имеет право на обратный выкуп активов в течение 5 лет, если сочтет, что ситуация в мире изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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