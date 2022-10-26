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Экономика

Автоэксперт рассказал, как повлияет продажа Mercedes-Benz в РФ на ситуацию с запчастями

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Компания Mercedes-Benz объявила о продаже своих долей в российских дочерних компаниях локальному инвестору. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве уточнили, что новым владельцем российских компаний Mercedes станет "Автодом".

Автоэксперт рассказал, что будет с запчастями на те автомобили, которые используются на данный момент. Также он сообщил, как "Автодом" сможет обслуживать проданные автомобили Mercedes. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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