Автоэксперт рассказал, как повлияет продажа Mercedes-Benz в РФ на ситуацию с запчастями

Компания Mercedes-Benz объявила о продаже своих долей в российских дочерних компаниях локальному инвестору. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве уточнили, что новым владельцем российских компаний Mercedes станет "Автодом".

Автоэксперт рассказал, что будет с запчастями на те автомобили, которые используются на данный момент. Также он сообщил, как "Автодом" сможет обслуживать проданные автомобили Mercedes. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.