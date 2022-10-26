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13:30

Экономика

Магазины Zara сменят название и владельца – Минпромторг

Магазины Zara сменят название и владельца – Минпромторг

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Zara вернется на российский рынок весной 2023 года, но под новым названием. Об этом сообщили в Минпромторге. Сменится не только вывеска на входе, но и владелец сети магазинов в России. Испанская группа Inditex продаст свои активы ливанской компании.

Тем временем возникла версия, что американский бренд Gap решил уйти из страны без лишней огласки. Новых коллекций в магазинах нет давно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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