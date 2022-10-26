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Экономика

Эксперт прокомментировал продажу Mercedes-Benz в России

Эксперт прокомментировал продажу Mercedes-Benz в России

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Компания Mercedes-Benz объявила о продаже своих долей в российских "дочках" локальному инвестору. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве уточнили, что новым владельцем российских компаний Mercedes станет "Автодом".

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как "Автодом" сможет обслуживать проданные автомобили Mercedes. Также он объяснил, будет ли проданный завод производить другие машины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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