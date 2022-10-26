Новости часа: Mercedes продаст свой бизнес в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Mercedes продаст свой бизнес в России, включая завод в Подмосковье. Об этом сообщила компания.

Кабмин РФ поддержал проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев-участников СВО. В правительстве также уточнили, что те участники СВО, которые были травмированы, смогут рассчитывать на получение статуса инвалида боевых действий.

Рейтинг одобрения деятельности президента Джо Байдена в США упал до 40%. Такой опрос провел Gallup.