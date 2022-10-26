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Политика

Новости часа: Mercedes продаст свой бизнес в России

Новости часа: Mercedes продаст свой бизнес в России

Компания Mercedes-Benz намерена продать свои доли в российских дочерних компаниях

Магазины Zara откроются весной 2023 года под новым названием – Минпромторг

Zara останется в РФ с названием "Новая мода" – СМИ

Первые магазины Zara под новым управлением откроются в РФ весной

Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения

Пять кандидатов на покупку активов IKEA в РФ начали осматривать помещения – СМИ

Новый владелец KFC в России планирует максимально сохранить меню – СМИ

Новости часа: ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Новости часа: ВС РФ отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Mercedes продаст свой бизнес в России, включая завод в Подмосковье. Об этом сообщила компания.

Кабмин РФ поддержал проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев-участников СВО. В правительстве также уточнили, что те участники СВО, которые были травмированы, смогут рассчитывать на получение статуса инвалида боевых действий.

Рейтинг одобрения деятельности президента Джо Байдена в США упал до 40%. Такой опрос провел Gallup.

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