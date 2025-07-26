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Новости

26 июля, 09:45

Город

Жителям столицы рассказали, где можно найти товары проекта "Сделано в Москве"

Жителям столицы рассказали, где можно найти товары проекта "Сделано в Москве"

Эксперт рассказал, почему батончики компании Mars могут исчезнуть из магазинов

Столичные бренды увеличили доходы благодаря проекту "Сделано в Москве"

Компания Mars сообщила, что пытается договориться с ретейлерами о поставках

Эксперты объяснили возможное исчезновение батончиков Mars с полок магазинов

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

Московский ТЦ "Авиапарк" выставили на продажу

Продукция Mars исчезнет с полок "Пятерочки" и "Перекрестка"

Компания Х5 отказалась отгружать продукцию Mars в магазины своих торговых сетей

"Сделано в Москве": косметика для волос Sekta

Товары проекта "Сделано в Москве" можно найти на "Зеленом маркете" на Болотной площади и в тематических павильонах. Например, рядом с "Москва-Сити" появилась клубника размером с трехэтажный дом, на Рождественке – разноцветная ракета, на Цветном бульваре – воздушный шар, а на Арбате – огромный золотой самовар.

В них можно найти практически все: от средств для ухода за волосами до одежды, аксессуаров и предметов интерьера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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