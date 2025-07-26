Жителям столицы рассказали, где можно найти товары проекта "Сделано в Москве"

Товары проекта "Сделано в Москве" можно найти на "Зеленом маркете" на Болотной площади и в тематических павильонах. Например, рядом с "Москва-Сити" появилась клубника размером с трехэтажный дом, на Рождественке – разноцветная ракета, на Цветном бульваре – воздушный шар, а на Арбате – огромный золотой самовар.

В них можно найти практически все: от средств для ухода за волосами до одежды, аксессуаров и предметов интерьера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.