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26 июля, 22:30

Экономика

Минпромторг РФ опроверг сообщения о закрытии магазинов Maag в РФ

Минпромторг РФ опроверг сообщения о закрытии магазинов Maag в РФ

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Сеть магазинов одежды Maag не планирует закрываться и уходить из России, все запушенные точки успешно работают. Минпромторг опроверг информацию, которая появилась в некоторых телеграм-каналах.

Согласно сообщениям, после трех месяцев работы ритейлер заработал намного меньше средств, чем планировалось.

Maag открылся на месте ушедшей из России Zara. Но там где испанский бренд продавал в день товаров на 2–3 миллиона рублей, выручка Maag оказалась намного меньше. Также распространялась информация о том, что многие сотрудники увольняются из-за слишком низких зарплат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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