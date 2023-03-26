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12:45

Экономика

"Леруа Мерлен" передаст сеть магазинов российскому руководству

"Леруа Мерлен" передаст сеть магазинов российскому руководству

Магазины "Леруа Мерлен" продолжат работать под своим названием

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Французская компания "Леруа Мерлен" передаст сеть своих гипермаркетов российскому руководству. Этот процесс запустили уже несколько месяцев назад.

По словам директора по внешним коммуникациям "Леруа Мерлен Восток" Лолы Сатторовой, все магазины продолжат свою работу, кроме того, все договорные обязательства с партнерами и обслуживание клиентов останется в рабочем режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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