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26 января, 18:15

Экономика

Магазин Reebok откроется в аутлете Шереметьево

Магазин Reebok откроется в аутлете Шереметьево

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В аутлете Шереметьево откроется точка, где можно будет купить кроссовки бренда Reebok. Об этом сообщили в пресс-службе магазина. Компания уже подписала соответствующий контракт с турецким холдингом, который владеет российским подразделением Reebok.

Новый спортивный магазин развернется в центральной части молла на площади почти 700 квадратных метров.

Популярный бренд остановил продажи в России еще весной 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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