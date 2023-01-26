Магазин Reebok откроется в аутлете Шереметьево

В аутлете Шереметьево откроется точка, где можно будет купить кроссовки бренда Reebok. Об этом сообщили в пресс-службе магазина. Компания уже подписала соответствующий контракт с турецким холдингом, который владеет российским подразделением Reebok.

Новый спортивный магазин развернется в центральной части молла на площади почти 700 квадратных метров.

Популярный бренд остановил продажи в России еще весной 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.