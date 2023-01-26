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26 января, 14:45

Экономика

"Актуальный репортаж": компания Decathlon решила продать бизнес в России

"Актуальный репортаж": компания Decathlon решила продать бизнес в России

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Французская компания Decathlon продает свои активы в России. Это один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров.

Оказалось, что магазины на территории РФ были у компании в собственности. По оценкам российских экспертов, их стоимость составляет порядка 13–15 миллиардов рублей.

Удастся ли продать спортивную фирму по полной цене и есть ли потенциальные покупатели? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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