Основной поставщик терминалов для приема карт может уйти из РФ – СМИ

Поставщик терминалов Ingenico для приема банковских карт может уйти из России весной. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники на платежном рынке.

Дело в том, что устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов. Согласно данным ЦБ России, всего в РФ использовались почти четыре миллиона POS-терминалов в течение осени 2022 года. Известно, что существует небольшое количество вариантов, которые можно использовать вместо привычных терминалов.

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