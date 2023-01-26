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Основной поставщик терминалов для приема карт может уйти из РФ – СМИ

Основной поставщик терминалов для приема карт может уйти из РФ – СМИ

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Поставщик терминалов Ingenico для приема банковских карт может уйти из России весной. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники на платежном рынке.

Дело в том, что устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов. Согласно данным ЦБ России, всего в РФ использовались почти четыре миллиона POS-терминалов в течение осени 2022 года. Известно, что существует небольшое количество вариантов, которые можно использовать вместо привычных терминалов.

Не придется ли россиянам снова переходить на наличный расчет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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