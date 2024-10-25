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25 октября, 22:15

Экономика

В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами

В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами

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"Ашан" опроверг сообщения об уходе с российского рынка

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Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ. В компании отметили, что подобные слухи ходят в Сети уже несколько лет.

В этот раз в СМИ появились сведения, что владельцы французской сети Auchan уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в России. Однако в "Ашане" подчеркнули, что сейчас компания продолжает работать на российском рынке. Стоит ли беспокоиться покупателям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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