В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами

Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ. В компании отметили, что подобные слухи ходят в Сети уже несколько лет.

В этот раз в СМИ появились сведения, что владельцы французской сети Auchan уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в России. Однако в "Ашане" подчеркнули, что сейчас компания продолжает работать на российском рынке. Стоит ли беспокоиться покупателям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

