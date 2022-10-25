Пять кандидатов на покупку активов IKEA в РФ начали осматривать помещения – СМИ

СМИ сообщили о пяти потенциальных покупателей IKEA. По их информации, все претенденты из России, они уже осматривают заводы и помещения.

Если сделка состоится, скорее всего, магазины снова откроют. Однако под каким брендом и каким путем неизвестно.

В июне IKEA объявила о продаже четырех фабрик в РФ. Компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении расторгнуть договоры аренды.

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