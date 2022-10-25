19:30Экономика
Пять кандидатов на покупку активов IKEA в РФ начали осматривать помещения – СМИ
СМИ сообщили о пяти потенциальных покупателей IKEA. По их информации, все претенденты из России, они уже осматривают заводы и помещения.
Если сделка состоится, скорее всего, магазины снова откроют. Однако под каким брендом и каким путем неизвестно.
В июне IKEA объявила о продаже четырех фабрик в РФ. Компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении расторгнуть договоры аренды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.