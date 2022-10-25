Сеть ресторанов KFC в России будет работать под брендом Rostic’s – СМИ

Рестораны KFC могут сменить название на Rostic’s. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на свои источники в компании. По данным журналистов, американский холдинг Yum! Brands продает российские рестораны KFC местному партнеру.

В настоящее время в России насчитывается порядка 1,1 тысячи ресторанов KFC, а структура Yum! Brands управляет около 70 заведениями KFC в РФ. Изменится ли меню после ребрендинга?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.