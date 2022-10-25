Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Экономика

Московские рестораны и фуд-холлы столкнулись с падением трафика на 20% – аналитики

Московские рестораны и фуд-холлы столкнулись с падением трафика на 20% – аналитики

На приобретение IKEA в РФ претендуют 5 потенциальных покупателей – СМИ

Компания Inditex планирует продать бизнес в РФ ливанской группе Azadea – СМИ

Inditex планирует передать российский бизнес ливанской группе Azadea – СМИ

Inditex может продать ливанской группе Azadea свой бизнес в РФ – СМИ

Эксперты прокомментировали возможную продажу бизнеса Inditex группе Azadea

Доля российских производителей косметики за три квартала выросла до 30%

Компания Inditex планирует продать ливанской группе Azadea свой бизнес в России – СМИ

Inditex планирует передать российский бизнес ливанской группе Azadea – СМИ

Несколько непрофильных российских предприятий начали выпускать армейские товары

Многие московские рестораны и фуд-холлы столкнулись с падением трафика. Как сообщили аналитики, падание составило 20%.

При этом крупный фуд-холл планируют открыть на Новорижском шоссе, несмотря на прогнозы экспертов. Как сообщил его основатель, в данный момент, наоборот, выгодно начинать бизнес. Так, по его словам, построить здание стало дешевле, чем год назад.

На российском рынке общепита зарегистрированы более 176 тысяч компаний. Наибольшую долю занимают кафе и рестораны – около 85%. На втором месте – столовые, их в стране более 17 тысяч. А последнее место занимают бары – девять тысяч точек по всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикагородвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаПолина Леонова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика