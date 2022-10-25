Московские рестораны и фуд-холлы столкнулись с падением трафика на 20% – аналитики

Многие московские рестораны и фуд-холлы столкнулись с падением трафика. Как сообщили аналитики, падание составило 20%.

При этом крупный фуд-холл планируют открыть на Новорижском шоссе, несмотря на прогнозы экспертов. Как сообщил его основатель, в данный момент, наоборот, выгодно начинать бизнес. Так, по его словам, построить здание стало дешевле, чем год назад.

На российском рынке общепита зарегистрированы более 176 тысяч компаний. Наибольшую долю занимают кафе и рестораны – около 85%. На втором месте – столовые, их в стране более 17 тысяч. А последнее место занимают бары – девять тысяч точек по всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.