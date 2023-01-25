25 января, 22:30Экономика
Французский производитель электрооборудования Legrand покинет рынок РФ
Французский производитель электрооборудования Legrand покинет рынок России. Информация об этом появилась на сайте компании.
Причиной назвали растущие операционные сложности и неопределенность. Legrand работает в РФ с 1993 года. Ей принадлежит два завода в Ульяновской области и сборочные производства.
Из-за решения покинуть российский рынок холдинг, по подсчетам экспертов, потеряет более 10 миллиардов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.