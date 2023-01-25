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16:15

Экономика

Новые владельцы сети ресторанов начали менять вывески KFC на Rostic’s в Москве

Новые владельцы сети ресторанов начали менять вывески KFC на Rostic’s в Москве

Столичные вывески KFC начали менять на Rostic's

В Москве начали менять вывески ресторанов KFC на Rostic’s

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Новый владелец KFC в РФ подал заявку на товарный знак Rostic's

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Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic's

Бывшее российское подразделение KFC начало менять вывески. Американский холдинг, которому принадлежали рестораны в России, продал их ижевской компании.

Сделка предусматривает ребрендинг всех российских точек KFC, даже тех, которые работают по франшизе. Работу они продолжат под брендом Rostic’s, как это было до 2012 года.

Как сообщили в СМИ, новые владельцы обязаны сохранить рабочие места всей российской команде – это предусмотрено договором. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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