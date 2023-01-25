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Сеть KFC начала менять вывески ресторанов на Rostic’s в Москве

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Бывшее российское подразделение KFC начало менять вывески. Американский холдинг, которому принадлежали рестораны в России, продал их ижевской компании. Сделка предусматривает ребрендинг всех точек KFC, даже тех, которые работают по франшизе.

Компания уже подала заявку на новый товарный знак. Там заявили, что окончательный вариант логотипа клиенты увидят в момент открытия. А пока они регистрируют несколько вариантов написания.

По договору, российская компания получила 70 ресторанов в собственность и стала франчайзером более тысячи партнерских ресторанов в России. Работу они теперь продолжат под брендом Rostic’s, как это было до 2012 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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