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Экономика

Компания "Россети Центр" завершила реализацию 36 запланированных инфраструктурных проектов

Компания "Россети Центр" завершила реализацию 36 запланированных инфраструктурных проектов

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Компания "Россети Центр" подвела итоги года. Она завершила реализацию всех 36 запланированных инфраструктурных проектов. В их числе, например, есть подстанция в Белгородской области, построенная для питания центра биотехнологий.

В условиях проведения спецоперации там обеспечили особый уровень поддержки сотрудников, которые работают в приграничных районах, число которых составило 5,5 тысячи человек. Также усилили меры безопасности, подняли зарплаты и ввели дополнительные выплаты сотрудникам.

Компании "Россети Центр" удалось существенно снизить потери электроэнергии. Это позволит экономить около 1,7 миллиарда рублей в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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