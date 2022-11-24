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Новости

24 ноября, 16:30

Экономика

Топ-менеджмент "Билайна" выкупит "Вымпелком" за 130 млрд рублей

Топ-менеджмент "Билайна" выкупит "Вымпелком" за 130 млрд рублей

Топ-менеджмент "Билайна" выкупит "Вымпелком" у Veon за 130 млрд рублей

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Топ-менеджмент "Билайна" заключил соглашение с нидерландским холдингом Veon о приобретении активов оператора связи "Вымпелком" за 130 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Билайна".

В пресс-службе "Вымпелкома" сообщили, что после смены владельца не ожидается смены стратегии оператора. В компании также подчеркнули, что иностранное владение накладывало на организацию ряд ограничений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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