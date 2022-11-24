Косметическая сеть Oomph откроет свои магазины на месте торговых точек Lush в декабре

Косметическая сеть Oomph, которая заменит Lush в России, откроет свои магазины в Москве в начале декабря. Бывшие партнеры британcкой компании изменили концепцию, но косметика ручной работы будет доступна покупателям.

В магазинах будут продавать мыло, шампуни, гели для душа, свечи ручной работы. Что еще происходит на бьюти-рынке в данный момент? И какая косметика востребована?

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