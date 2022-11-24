Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:45

Экономика

Косметическая сеть Oomph откроет свои магазины на месте торговых точек Lush в декабре

Косметическая сеть Oomph откроет свои магазины на месте торговых точек Lush в декабре

Автозавод Nissan перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

Новые косметические магазины Oomph появятся в столичных ТЦ в декабре

Центральный магазин H&M в Москве закроется до 30 ноября

Косметическая сеть Oomph откроет свои магазины в начале декабря

В Samsung заявили, что не принимали решения о возобновлении поставок в РФ

Новости часа: суд в Москве арестовал 3 граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

Пончики Krispy Kreme в России будут продавать в сети кофеен Krunchy Dream

Российские производители иван-чая могут приобрести активы Lipton в РФ

Косметическая сеть Oomph, которая заменит Lush в России, откроет свои магазины в Москве в начале декабря. Бывшие партнеры британcкой компании изменили концепцию, но косметика ручной работы будет доступна покупателям.

В магазинах будут продавать мыло, шампуни, гели для душа, свечи ручной работы. Что еще происходит на бьюти-рынке в данный момент? И какая косметика востребована?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикамагазинывидеоНаиль ГубаевАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика