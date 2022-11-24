В Samsung заявили, что не принимали решения о возобновлении поставок в РФ

Пресс-служба Samsung заявила, что компания не принимала решения о возобновлении поставок в Россию. Ранее СМИ со ссылкой на партнеров корейцев писали, что поставки задерживаются на неопределенный срок.

Samsung приостановил процессы еще в марте. Компания сослалась на санкции, а потом еще и на физическую невозможность переправлять товар в Россию. Тогда источники писали, что это временное решение, но до сих пор никаких изменений не произошло.

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