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Экономика

В Samsung заявили, что не принимали решения о возобновлении поставок в РФ

В Samsung заявили, что не принимали решения о возобновлении поставок в РФ

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Пресс-служба Samsung заявила, что компания не принимала решения о возобновлении поставок в Россию. Ранее СМИ со ссылкой на партнеров корейцев писали, что поставки задерживаются на неопределенный срок.

Samsung приостановил процессы еще в марте. Компания сослалась на санкции, а потом еще и на физическую невозможность переправлять товар в Россию. Тогда источники писали, что это временное решение, но до сих пор никаких изменений не произошло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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