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Экономика

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

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Активы Nissan в РФ переходят в собственность страны. ФГУП "НАМИ", подведомственный Минпромторгу, сообщил о приобретении 100% российских активов японской компании, в том числе и завод в Санкт-Петербурге. Сделка официально закрыта.

Сообщается, что на предприятии собираются сохранить производственный цикл и рабочие места. При этом "НАМИ" имеет возможность привлекать другие компании в качестве партнеров, создавать совместные предприятия. Например, обслуживание выпущенных автомобилей Nissan и поставки запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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