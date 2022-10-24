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24 октября, 22:35

Экономика

Компания Inditex планирует продать бизнес в РФ ливанской группе Azadea – СМИ

Компания Inditex планирует продать бизнес в РФ ливанской группе Azadea – СМИ

Inditex планирует передать российский бизнес ливанской группе Azadea – СМИ

Inditex может продать ливанской группе Azadea свой бизнес в РФ – СМИ

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Компания Inditex планирует продать ливанской группе Azadea свой бизнес в России – СМИ

Inditex планирует передать российский бизнес ливанской группе Azadea – СМИ

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В СМИ сообщили, что испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие, планирует продать свой бизнес в России. Потенциальным покупателем назвали ливанскую группу Azadea.

У данной компании уже существует франшиза Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. Новости о результатах переговоров станут известны в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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