Компания Inditex планирует продать бизнес в РФ ливанской группе Azadea – СМИ

В СМИ сообщили, что испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие, планирует продать свой бизнес в России. Потенциальным покупателем назвали ливанскую группу Azadea.

У данной компании уже существует франшиза Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. Новости о результатах переговоров станут известны в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.