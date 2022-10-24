Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:15

Экономика

Inditex может продать ливанской группе Azadea свой бизнес в РФ – СМИ

Inditex может продать ливанской группе Azadea свой бизнес в РФ – СМИ

Эксперты прокомментировали возможную продажу бизнеса Inditex группе Azadea

Доля российских производителей косметики за три квартала выросла до 30%

Компания Inditex планирует продать ливанской группе Azadea свой бизнес в России – СМИ

Inditex планирует передать российский бизнес ливанской группе Azadea – СМИ

Несколько непрофильных российских предприятий начали выпускать армейские товары

Сеть "Вкусно – и точка" подняла цены на бургеры

Во "Вкусно – и точка" подорожали некоторые блюда

Цены на некоторые позиции в меню сети "Вкусно и точка" выросли

Сеть "Вкусно – и точка" повысила цены на несколько позиций в меню

В СМИ сообщили, что испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие, планирует продать свой бизнес в России. Потенциальным покупателем назвали ливанскую группу Azadea. У нее уже есть франшиза Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре.

По словам экспертов, на российском рынке компания Inditex, скорее всего, не смогла найти партнера, который бы удовлетворял всем требованиям. Поэтому было принято решение выбрать компанию, с которой они уже сотрудничали на Ближнем Востоке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоИван КнязевИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика