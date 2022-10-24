Inditex может продать ливанской группе Azadea свой бизнес в РФ – СМИ

В СМИ сообщили, что испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие, планирует продать свой бизнес в России. Потенциальным покупателем назвали ливанскую группу Azadea. У нее уже есть франшиза Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре.

По словам экспертов, на российском рынке компания Inditex, скорее всего, не смогла найти партнера, который бы удовлетворял всем требованиям. Поэтому было принято решение выбрать компанию, с которой они уже сотрудничали на Ближнем Востоке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

