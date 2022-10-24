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11:30

Экономика

Доля российских производителей косметики за три квартала выросла до 30%

Доля российских производителей косметики за три квартала выросла до 30%

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Отечественная косметика набирает популярность – доля российских производителей за три квартала выросла до 30%. Объем рынка косметики РФ аналитики оценивают в сумму более 500 миллиардов рублей. В сегменте средств для макияжа на поставки из-за границы приходится 70–80%. Импортных средств для ухода за кожей и волосами – около 50%, а парфюмерии – 70%.

Раньше основными поставщиками были Франция, Италия, Германия, Польша. Теперь на полках все чаще можно встретить косметику из Южной Кореи или Китая. Новинок много.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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