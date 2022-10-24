Несколько непрофильных российских предприятий начали выпускать армейские товары

Российские предприятия переходят на выпуск армейских товаров. Производят все, на что вырос спрос в последнее время, постоянно расширяя линейку и добавляя дополнительные рабочие смены.

Например, на одном из предприятий в Курской области раньше шили постельное белье, а теперь производят спальные мешки и подсумки для аптечек. Насколько быстро можно перепрофилировать производства? И как помогут развитию этих предприятий частные инвестиции в науку?

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