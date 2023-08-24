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Экономика

Мультибрендовые магазины стали чаще открываться в российских ТЦ

Мультибрендовые магазины стали чаще открываться в российских ТЦ

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В российских ТЦ набирают популярность мультибрендовые магазины, где можно купить товары сразу нескольких производителей. Как отметили эксперты, собственники бизнеса снижают риски: даже если какой-то бренд решит уйти из России и не работать по параллельному импорту, то у них будет еще выбор.

Один из таких магазинов открыли в ТЦ "Метрополисе". Подробнее о том, какой ассортимент представлен в новом магазине, – в эфире телеканала Москва 24.

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