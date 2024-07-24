Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате маркетплейса. Соответствующий пост с видеообращением появился в ее телеграм-канале.

В нем Бакальчук рассказала, что не понимает, с какой целью ее супруг Владислав вводит в заблуждение других людей, а также кем и зачем была придумана история с рейдерством.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владислав Бакальчук приехал к нему просить помощи в связи с рейдерским захватом Wildberries. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.