Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 11:30

Экономика

Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате Wildberries

Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате Wildberries

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 24 июля

Новости регионов: спасатели эвакуировали 16-летнюю туристку в Северной Осетии

Новости регионов: совместная компания Wildberries и Russ Outdoor работает стабильно

"Это Москва. Бизнес": как функционирует бизнес по производству шаурмы в столице

Более 13 тыс новых зарубежных компаний начали работать в РФ с 2022 года

Москва стала главным регионом, где иностранцы регистрируют свой бизнес

"Время новых": сумки Handj’s Bag

Прием заявок на московские предпринимательские конкурсы будет идти до 1 августа

"Время новых": одежда для серфинга Be Surf

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате маркетплейса. Соответствующий пост с видеообращением появился в ее телеграм-канале.

В нем Бакальчук рассказала, что не понимает, с какой целью ее супруг Владислав вводит в заблуждение других людей, а также кем и зачем была придумана история с рейдерством.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владислав Бакальчук приехал к нему просить помощи в связи с рейдерским захватом Wildberries. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика