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24 мая, 16:15

Экономика

В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками

В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками

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Платный отказ от заказа в Wildberries – это элемент борьбы с шопоголизмом. Об этом заявила директор компании Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума.

В подтверждение своих слов она добавила, что маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров. Также Бакальчук сообщила, что в компании готовят функцию моментального возврата денег после оформления возврата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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