В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками

Платный отказ от заказа в Wildberries – это элемент борьбы с шопоголизмом. Об этом заявила директор компании Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума.

В подтверждение своих слов она добавила, что маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров. Также Бакальчук сообщила, что в компании готовят функцию моментального возврата денег после оформления возврата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.