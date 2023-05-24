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Новости

Новости

24 мая, 16:00

Политика

Новости часа: в Москве отметили рост предпринимательской активности

Новости часа: в Москве отметили рост предпринимательской активности

Возобновление работы Uniqlo в РФ в обозримой перспективе не планируется – компания

Новости часа: Novo Nordisk продолжит производить инсулин в России

Партнеры Wildberries потребовали разблокировки своих аккаунтов

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

В Ozon сообщили, что приложение вскоре должно возобновить работу в обычном режиме

В России появится арабский аналог мебельного бренда IKEA

В России появится арабский аналог IKEA

В России появится арабский аналог IKEA

В России появится арабский аналог IKEA

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве наблюдается рост предпринимательской активности. Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Средства от продажи национализированной квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте направят на нужды СВО. Об этом заявили власти Крыма.

Крупный пожар произошел в центре Архангельска. Там горят четыре дома, а пламя может перейти еще на три здания. Это данные МЧС.

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