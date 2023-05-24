Новости часа: в Москве отметили рост предпринимательской активности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве наблюдается рост предпринимательской активности. Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Средства от продажи национализированной квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте направят на нужды СВО. Об этом заявили власти Крыма.

Крупный пожар произошел в центре Архангельска. Там горят четыре дома, а пламя может перейти еще на три здания. Это данные МЧС.