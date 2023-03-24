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Новости

24 марта, 16:30

Общество

Новости часа: компания Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в РФ

Новости часа: компания Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в РФ

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

Владелец Leroy Merlin намерен продать свой бизнес в России

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России. Об этом сообщается на сайте группы ADEO, владеющей компанией.

75 зрителей МХАТа имени Горького не попали на спектакль, потому что их билеты были куплены незаконно. Об этом рассказал директор театра Владимир Кехман.

С 26 марта "Аэрофлот" переходит на летнее расписание полетов. Об этом сообщается на сайте компании.

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