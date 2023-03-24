Новости часа: компания Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России. Об этом сообщается на сайте группы ADEO, владеющей компанией.

75 зрителей МХАТа имени Горького не попали на спектакль, потому что их билеты были куплены незаконно. Об этом рассказал директор театра Владимир Кехман.

С 26 марта "Аэрофлот" переходит на летнее расписание полетов. Об этом сообщается на сайте компании.