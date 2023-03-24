"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

Французская сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" планирует продать бизнес в России. Об этом сообщается на сайте группы ADEO, владеющей компанией.

Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине и введения против РФ санкций на этом фоне. Тем не менее в марте прошлого года в "Леруа Мерлен" заявляли, что компания не планирует каких-либо изменений в работе на территории России, а все ее магазины продолжают работать штатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.