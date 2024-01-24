ФАС РФ получает жалобы на маркетплейсы Wildberries и Ozon

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступает много жалоб от пользователей и компаний на работу маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.

По его словам, чаще всего речь идет о завышенных логистических затратах, навязывании невыгодных условий и начислении штрафов. При этом Оба онлайн-магазина занимают доминирующее положение на рынке, – около 80%, подчеркнул Шаскольский.

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