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24 января, 18:15

Экономика

Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic's

Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic's

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Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic's. В Москве уже заметили первые вывески с новым названием, но пока без логотипа.

В компании, которая выкупила американскую франшизу в России, заявили, что финальный логотип будет известен в момент открытия.

По данным договора, российская компания получила 70 ресторанов в собственность и стала франчайзером для более тысячи партнерских ресторанов в России, которые будут продолжать деятельность под брендом Rostic's. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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