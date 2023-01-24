Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic's. В Москве уже заметили первые вывески с новым названием, но пока без логотипа.

В компании, которая выкупила американскую франшизу в России, заявили, что финальный логотип будет известен в момент открытия.

По данным договора, российская компания получила 70 ресторанов в собственность и стала франчайзером для более тысячи партнерских ресторанов в России, которые будут продолжать деятельность под брендом Rostic's. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.