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12:30

Экономика

Основатель АФК "Система" заявил, что переговоры о покупке заводов IKEA продолжаются

Основатель АФК "Система" заявил, что переговоры о покупке заводов IKEA продолжаются

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Российская корпорация АФК "Система" пока не договорилась о покупке активов IKEA в РФ. Об этом заявил журналистам основатель российской компании.

Ранее СМИ писали, что есть несколько потенциальных покупателей заводов, однако переговоры продолжаются. В октябре стало известно, что компания IKEA уволила более 10 тысяч сотрудников.

Может ли IKEA вернуться с ребрендингом? Что говорят оставшиеся сотрудники компании? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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