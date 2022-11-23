Основатель АФК "Система" заявил, что переговоры о покупке заводов IKEA продолжаются

Российская корпорация АФК "Система" пока не договорилась о покупке активов IKEA в РФ. Об этом заявил журналистам основатель российской компании.

Ранее СМИ писали, что есть несколько потенциальных покупателей заводов, однако переговоры продолжаются. В октябре стало известно, что компания IKEA уволила более 10 тысяч сотрудников.

Может ли IKEA вернуться с ребрендингом? Что говорят оставшиеся сотрудники компании? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.