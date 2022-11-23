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Экономика

ГК "Черноголовка" может купить российские заводы Kraft Heinz

ГК "Черноголовка" может купить российские заводы Kraft Heinz

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Группа компаний "Черноголовка" может купить российские заводы Kraft Heinz. Еще в июле американская компания объявила о поиске покупателя своего производства детского питания в России. Среди претендентов на покупку – компании "Черноголовка", "Фармалакт" и АФК "Система", сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, у компании "Черноголовка" в Новгородской области уже есть завод детских мясных консервов, а фруктовые пюре привозят из Белоруссии. Не исключено, что "Черноголовка" выкупит два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год, расширит линейку товаров и полностью перейдет на российское производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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