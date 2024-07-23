Москва стала главным регионом, где иностранцы регистрируют свой бизнес

Москва стала главным регионом, где иностранцы предпочитают регистрировать свой бизнес. За два года в России начали работать более 13 тысяч новых зарубежных компаний, свыше половины выбрали столицу. Самые популярные отрасли – это торговля и строительство.

Представители бизнеса говорят, что выбор такой сделали из-за развитой инфраструктуры, безопасности, большого количества квалифицированных кадров и доступа к широкому кругу клиентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.