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Политика

Новости часа: Novo Nordisk продолжит производить инсулин в России

Новости часа: Novo Nordisk продолжит производить инсулин в России

Партнеры Wildberries потребовали разблокировки своих аккаунтов

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

В Ozon сообщили, что приложение вскоре должно возобновить работу в обычном режиме

В России появится арабский аналог мебельного бренда IKEA

В России появится арабский аналог IKEA

В России появится арабский аналог IKEA

В России появится арабский аналог IKEA

Арабская сеть магазинов Babyshop планирует выйти на российский рынок

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завод европейской Novo Nordisk в России продолжает производить инсулин. Об этом рассказали в фармкомпании.

Страны, которые наложили санкции на РФ после 2014 года, сами от них пострадали. Об этом сообщил Институт экономических исследований Германии.

Движение на участке Шелепихинской набережной ограничено до 22 августа. Об этом информирует Дептранс.

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