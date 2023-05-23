Новости часа: Novo Nordisk продолжит производить инсулин в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завод европейской Novo Nordisk в России продолжает производить инсулин. Об этом рассказали в фармкомпании.

Страны, которые наложили санкции на РФ после 2014 года, сами от них пострадали. Об этом сообщил Институт экономических исследований Германии.

Движение на участке Шелепихинской набережной ограничено до 22 августа. Об этом информирует Дептранс.