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23 января, 21:15

Экономика

Uniqlo может оставить в России до пяти своих магазинов

Uniqlo может оставить в России до пяти своих магазинов

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Сеть Uniqlo останется России, однако лишь частично. Как сообщают СМИ, бренд планирует сохранить всего пять торговых точек.

При этом раньше их было пятьдесят, и теперь компания их оптимизирует. Этот процесс должен завершиться уже к началу февраля.

В марте прошлого года сеть заявила, что приостанавливает свою работу в России. Речь тогда шла как об оффлайн-точках, так и об интернет-магазине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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