Бывшие рестораны McDonald's возобновили работу без названия в Казахстане

Бывшие рестораны McDonald’s снова заработали в Казахстане, но без названия. Вывеска на одном из кафе в Алма-Ате теперь выглядит так: вместо узнаваемых букв есть короткое сообщение "Мы открылись" – на русском и казахском языках.

Коснулись изменения и позиций в меню. Теперь там предлагают "Биф тейсти", "Чикен тейсти", "Гранд чизбургер", "Фиш бургер".

Рестораны быстрого питания приостановили работу еще в ноябре 2022 года. Тогда компания объявила, что все точки под маркой McDonald’s в Казахстане перестанут работать из-за проблем с поставками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.