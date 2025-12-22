Предпринимателям рассказали, как оформить квалифицированную электронную подпись удаленно

Предпринимателям рассказали, как оформить квалифицированную электронную подпись без визита в офис. Достаточно оставить заявку в личном кабинете Т-Банка, выбрать удобное время и место встречи.

Специалист приедет, проведет идентификацию и выдаст готовый токен за примерно 10 минут. Услуга согласована с ФНС и ФСБ и не имеет аналогов на российском рынке. Подпись действует 15 месяцев, а за несколько дней до истечения срока сервис автоматически напомнит о необходимости перевыпуска.

