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Экономика

"Яндекс" полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

"Яндекс" полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

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"Яндекс" полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе. Сумма сделки составила более 700 миллионов долларов. Об этом рассказали в компании.

Теперь "Яндекс" станет единственным владельцем сервисов заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. В компании пообещали, что несмотря на продажу, для пользователей ничего не изменится.

"Яндекс Такси" и Uber создали совместную компанию еще в 2018 году. Через три года российский участник уже выкупил вторую долю в сервисах по доставке товаров, еды и продуктов. А в 2022 году СМИ писали, что Uber готов ускорить продажу своих активов.

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бизнесэкономикавидеоИван Евдокимов
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