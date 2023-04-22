"Яндекс" полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе. Сумма сделки составила более 700 миллионов долларов. Об этом рассказали в компании.

Теперь "Яндекс" станет единственным владельцем сервисов заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. В компании пообещали, что несмотря на продажу, для пользователей ничего не изменится.

"Яндекс Такси" и Uber создали совместную компанию еще в 2018 году. Через три года российский участник уже выкупил вторую долю в сервисах по доставке товаров, еды и продуктов. А в 2022 году СМИ писали, что Uber готов ускорить продажу своих активов.