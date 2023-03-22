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Экономика

Пункты выдачи заказов Wildberries в России будут работать в штатном режиме

Пункты выдачи заказов Wildberries в России будут работать в штатном режиме

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Пункты выдачи заказов Wildberries в России будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили депутаты Госдумы по итогам встречи с представителями Wildberries и владельцами пунктов выдачи товаров. Стороны попробовали разобраться в конфликте, возникшем из-за необоснованно крупных штрафов.

Владельцы ПВЗ сформулировали и выдвинули четыре основных требования. Они хотят решить вопрос с штрафами, рейтингами пунктов выдачи заказов, а также с удержанием за брак и подмены товаров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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