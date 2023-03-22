Пункты выдачи заказов Wildberries в России будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили депутаты Госдумы по итогам встречи с представителями Wildberries и владельцами пунктов выдачи товаров. Стороны попробовали разобраться в конфликте, возникшем из-за необоснованно крупных штрафов.

Владельцы ПВЗ сформулировали и выдвинули четыре основных требования. Они хотят решить вопрос с штрафами, рейтингами пунктов выдачи заказов, а также с удержанием за брак и подмены товаров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.