21 ноября, 08:30

Экономика

Средняя цена продажи офисов класса А за три года выросла на 67% в Москве

"Деньги 24": каждый второй российский бизнесмен применял технологии ИИ

Собянин: треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины

"Время новых": KICK

"Время новых": IT Imperial

"Время новых": окрашивание

"Время новых": маникюр

"Время новых": ГЭОТАР

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как открыть свое дело в Москве

"Торги Москвы": здания от города

Средняя цена продажи офисов класса А за три года выросла на 67% в Москве и на 33% – в Санкт-Петербурге. В ноябре 2025 года этот показатель в столице достиг 570 тысяч рублей за квадратный метр, что на 44,7% больше аналогичного показателя по итогам 2024 года.

В Санкт-Петербурге наблюдается более сдержанная динамика. По данным аналитиков, в ноябре 2025 года средняя запрашиваемая цена продажи офисов в готовых объектах класса А достигла 280 тысяч рублей за квадратный метр и выросла на 5% с конца предыдущего года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

