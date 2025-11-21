Средняя цена продажи офисов класса А за три года выросла на 67% в Москве и на 33% – в Санкт-Петербурге. В ноябре 2025 года этот показатель в столице достиг 570 тысяч рублей за квадратный метр, что на 44,7% больше аналогичного показателя по итогам 2024 года.

В Санкт-Петербурге наблюдается более сдержанная динамика. По данным аналитиков, в ноябре 2025 года средняя запрашиваемая цена продажи офисов в готовых объектах класса А достигла 280 тысяч рублей за квадратный метр и выросла на 5% с конца предыдущего года.

